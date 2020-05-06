Назван самый любимый фильм россиян о войне

06.05.2020, 3:35, Новости дня

Самым любимым фильмом россиян о войне стала картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики" о летчиках-истребителях.

Фильм вышел на экраны в 1974 году, став одним из самых кассовых, посвященных Великой Отечественной войне.

В тройке лидеров оказались еще два легендарных советских фильма — "Офицеры" Владимира Рогового с Василием Лановым и Георгием Юматовым в главных ролях и "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, передает ТАСС.

В десятку символического рейтинга также вошли картины Сергея Бондарчука "Судьба человека" и "Они сражались за Родину", "Летят журавли" Михаила Калатозова и другие.