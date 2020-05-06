Мнение: Письмо: “Очередная дешевая скалка”

06.05.2020, 3:25, Разное

Ну вот еще письмо, здесь про онегина и доярку.

just_svetly

Эволюция, здравствуйте. Пишу письмо в надежде на разбор.

Если письму нужно дать название, я бы его назвала «Самоуважение или опять скалки?»

Меня зовут С., 38 лет, есть сын 9 лет, живем вдвоем.

В самом начале карантина родители сына забрали к себе, живут в большом своем доме, сын там счастлив, родители взяли всю опеку над ним (включая, дистанционное обучение). С семьей отношения близкие, еще есть бабушка. Семья самое дорогое для меня.

Я осталась «на свободе», работать, родным отвожу продукты, общаемся в масках на улице перед домом. Сына не обнимала уже 1,5 месяца.

За пару недель до карантина познакомились на тиндере с К.

Он пару раз ставил смайлы на фото, я ответила и начали общаться. Буквально через пару дней встретились, катался по городу, я в кафе сидела, звонит и говорит «выходи».

Добрый – вот, что сразу стало о нем понятно. И обеспеченный. Машина крутая, все дела. Это дало осознание колоссального мезальянса, финансового, как минимум. Сам простой – внешний вид, общение, все просто и легко. В первый же разговор пока покатались, затронули тему онкологии (проезжали мимо диспансера), я прошлый год прошла этот ужас с дедом, он в январе умер.

У К. умерла мама от такой же онкологии 2 года назад. До конца был с ней, без сиделок. То, как он говорил о ней, не могло не тронуть моего сердца. Он к ней был привязан сильно, с его слов. Жил с родителями до 35 лет. Когда мама умерла, переехал в соседний дом, опекает отца.

Ни жены, ни детей у него нет. 37 лет. Любит свой бизнес, успешен в этом.

(Онкология – это страшно, тем более когда самые близкие умирают. Но если ваша цель – романтическое общение, что же вы поддерживаете такие темы часами? Выслушали, покачали головой, вздохнули и переведите на что-то другое, не развивайте. А она рада была, что есть общая тема, и стала в результате ему жилеткой, а он ей. У онегиных формат романтики и эротики – это очень узкая сфера, вступить туда очень сложно, задержаться там еще сложней, зато выйти мимо и остаться в другом формате навсегда – очень легко)

На момент встречи он соблюдал пост, тоже связано с мамой, как я поняла, второй год соблюдает после ее смерти.

Приезжал каждый день, забирал меня от дома, то гуляли, то на тест-драйвы машин крутых ходили, водил по кафе-ресторанам, он ел свою постную еду и как-то взял суп. Вкусный говорит, завтра отцу заеду возьму с собой навынос.

Я помешивала его суп ложкой, чтобы остудить. Помню, как он улыбался в тот вечер, ничего добрее и откровеннее не помню. Любовалась им, есть в нем что-то такое доброе из детства, непосредственное.

(Она и сама его воспринимает как кого-то доброго из детства. Чебурашку может? Вот будем истории из теста №17 разбирать, посмотрим, что такое шаги в романтический формат. А то многие люди держатся на свиданиях так, будто их задача – не допустить никакой эротики в атмосферу)

Ну, я взяла и сама на следующий день наварила такого постного щи, сбросила фотку и говорю «забирай для отца суп, готово!»

До этого ни разу он у меня не был. Я спровоцировала эту неловкую ситуацию. Привез вкусного вина, зашел, смущаясь, я тоже вся красная была. Уже сто раз по дороге в лифте извинилась за эту неловкую ситуацию. «Просто суп» говорю, покормлю ужином раз пришел. Дома у меня красиво довольно, огромные окна с видом на лес до горизонта. Ему нравилось у меня, как я поняла.

(Смотрите на ее корону равенства. Она его утешает, что не изнасилует, что ему бояться нечего. Заманила под предлогом накормить супом и утешает, что ничего ей не надо. Как парнишка. И не всякий еще парнишка так ловко будет утешать)

Ужином накормила, с собой надавала и суп и лечо и гренки, в общем, еды всякой. Максимально держала физическую дистанцию дома.

(Наготовила ему еды, как мамаша. Держала дистанцию с мыслью – не давить на него. Это совсем не то, как если бы он тянулся, а она дистанцировалась, чтобы события не торопить. Это его бы разогревало, а то, что делала она, наоборот. Кто объяснит?)

И на следующий день вводят карантин и кафе позакрывали. Он начал ко мне приезжать. Каждый вечер. К ночи уезжал, никакого секса.

Я раньше письма читала про доярок и по смутному непониманию догадывалась, что я не без греха. А когда увидела К., я осознала, что есть у меня этот аппарат, но если он его увидит, хана. Я его выкинула.

(Не выкинула, а припрятала в шкаф. Но все равно ходила и облизывалась на него, а он чувствовал себя под мишенью. Не доить – это значит вообще убрать щипцы. А здесь сам формат такой, что щипцы есть. Она хочет его, зовет домой, кормит, он не торопится, видит и понимает ее желание, ездит каждый день. Понятно, почему в таком формате щипцы висят прямо в прихожей уже?)

Вечера были примерно одинаковые: радостная я, с новым постным блюдом каждый день (даже не знала, что так приятно готовить и кормить любимого мужчину), он с вином и улыбкой, смотрели фильмы, он на диване я на кресле… иногда руку гладил.

(Пост по-русски. Без мяса, но с бухлом. Хотя наверное это она одна бухала, но тем хуже для нее)

Так две недели и прошли. Потом поцеловались как-то. Как во сне для меня, наверное. Уехал в тот вечер.

В один из вечеров уставший лежал на диване, засыпал, предложила остаться, говорю «приставать не буду», могу в детской лечь, посмеялся, что типа «напугала».

(Она изначально создавала ему имидж приза, вокруг которого она облизывается. Девушки, где самоуважение женское ваше?)

Остался. Вроде хотел секса, но не стал. Я не настаивала. Секс утром. Вроде его инициатива была. Но тут сложно судить. Может он себя должным считал дать мне это.

(Еще каким должным, если она то успокоила, что приставать не будет, то не настаивала, когда он не захотел. Доильный аппарат спрятанный такой большой, что выглядывал из шкафа на полкомнаты)

Следующие пара недель прошли почти в прежнем режиме, но добавилось нежности.

НО. Переписка, которая до этого была оживленной и приятной, стала прям стухать.

(Ему нравилось с ней болтать, про жизнь, про маму, про себя прекрасного, но секса с ней совсем не хотелось. Скорее всего он надеялся, что захочет, допускал такую возможность. Но не захотел, пришлось так, без желания. Ну и все)

У него на работе начался «жаркий сезон» и он постоянно уезжает по деревням и селам с инженером. Спит мало. Иногда приезжает прямо с трассы, не заезжая домой, иногда домой едет. Но днем последнее время уже не писал, и я никогда не знала заранее приедет ли он вечером. Но ужины были готовы каждый день и пиво куплено (с окончанием поста начал пить). Зубная щетка, гель для душа и полотенце у него есть весь месяц в моем доме.

(На нем колпачок уставшего Бедняши, а все ее котлетки и пиво в холодильнике – это огромные щипцы. Смотрите, то самое, что Ирочка когда-то назвала лучшим способом заманить мужчину жениться, в данном случае работает на снижение значимости ее, потому что – щипцы. Понятно, что делает хорошие вещи щипцами?)

Ну и нюанс. Добралась так сказать. В начале апреля (возможно день на второй после секса), ему пришло списание средств, о чем он сообщил. Выяснилось, что платный тиндер списал за месяц. С утра после секса, пока я готовила завтрак, подхожу к нему, а он в тиндере сидит. Говорит «ачетакова, я просто угараю». Я схавала (знаю, что грубо). Молча и с куриной жопой на лице. Пару раз присылал скрины в востап с фото девушек, которых называл крысами, но сам ведь при этом их лайкал, раз пара образовывалась. Даже в скринах были видны его ответные приветы. Не отвечала в основном на это никак.

(Оскорблял девушек в ответ на ее щипцы. Вдвойне некрасиво – собирать такие вот грязные крошки)

И апогей был дней 5 назад. Приехал поздно, я тут дом намыла, ужинает моими очередными кулинарными изысками, смотрим фильмец, я позади него стою шторы глажу. Он спокойно открывает тиндер и начинает там переписываться. Я вижу интерфейс и прям охуела.

Я: Ты в тиндере что ли общаешься?

К: Да, опять «пенсия» какая-то пишет, спрашивает где такие черепахи (на фото он с гигантской черепахой где-то на занзибаре). Щас отвечу. На, смотри (тянет мне телефон).

Разумеется, никакой телефон я смотреть не стала.

В ушах стоял звон трескающейся короны.

(Откуда у нее корона вдруг? Все письмо такая скромненькая как бы, такая непритязательная и вдруг корона. Хотя он ей прямо дал понять и до этого давал, что она для него – пенсия. Он хочет жениться на молодой, а если старше, то с очень хорошей ОЗ)

Я просто замерла. Я думала о том, что я не трезва, время ночь на дворе, а с утра ему ехать километров за 700 в командировку. Выгонять и разборки устраивать побоялась, наверное. Попыталась шутки острые шутить, зеркалить ситуацию, типа а мне так можно? Сказал, что всего два дня платных осталось и тиндер удалит, начал нежничать, обнимать, ну вроде и все. Спать легли, он вырубился, а я не спала, слушала звуки входящих без конца. С тиндера штук двадцать уведомлений, остальные сообщения с мессенджеров.

(Из милосердия оставила спать у себя, но улеглась рядом. Впрочем, выгонять его было и правда совсем не в границах, как и устраивать разборки. Потому что он и до этого относился к ней как к подружке-пенсии и давал это понять)

Не спала вообще. В 5 утра у меня уже были наготовлены сырники, позавтракал и с собой дала, но с того времени меня зашатало. Было ощущение, что я сама себя предаю.

(Дала бы ему лучше хлопьев с молоком или ничего. Сырников в 5 утра наготовила, дура)

Я также готовила ужины, но думала целыми днями о нем, этой ситуации и что с этим делать.

(Продолжала готовить ужины)

Его фигура и так была немаленькой, но тут затмила собой все. Спортом ли занималась (я тренируюсь три раза в неделю, силовые и бег), работать ли пыталась, или чем-то себя занять. Один раз разревелась, когда сына увидела на роликах, он научился за последний месяц кататься. Отвозила ему подарок. В тот день прям истерика была. За все время карантина единственная. То ли отсутствие возможности обниматься с сыном, то ли воспоминания о деде (могилу которого даже прибрать не могу, закрыты кладбища), невозможность обнять бабушку, которая совсем одна сидит в карантин и только гуляем иногда в масках по улице вместе, то ли равнодушие К. – в общем, накатило так, что до слез себя было безумно жаль. Да, себя. Гребаный фокус на себе. Или фокус на гребаной себе.

(Рыдает по сыну, но вместо того, чтобы собрать себя и направить на полезные дела для сына и родителей, продолжает сливаться этому “доброму”, который угорает над крысами и пенсиями)

И вот в минувшую субботу (позавчера), 2 мая на дворе, я накрутила себя на чем свет стоит, и, вооружившись «инструкцией» из блога о том как минусу вовремя отлепиться от плюса, накатала «эскиз» письма о том, как я освобождаю К. от себя, вижу что не подхожу ему, и бла-бла.

(Ученица решила “экологично уйти” с огромными щипцами, но не заметила, что отношений с ней никогда не было, а последнее время она дежурит около его порога и уйти надо было как можно тише, это было бы экологично, но она сейчас сольется с оркестром, громко)

Не отправила. Прогулялась на море, почитала про прекрасных онегиных, решила заткнуться. Вечером звонит, говорит, что купил мне вкусных новых бутылочек, но спрашивает: «меня там мужики зовут побухать, можно я пойду?» Я аж опешила. Я не могу сказать в каком месте щипцевала его, но было это так, будто я со скалкой дома сижу, жду его, а он чувствует обязаловку ехать ко мне, но не хочет. Ответила, что конечно же иди, давно пора с мужиками побухать было, сама хотела предложить, и что мегера домашняя в порядке, сделает маски и педикюр, пожелала хорошего вечера.

(Решила уйти с большими щипцами, потом решила остаться и сливаться еще ниже и противнее, ниже плинтуса, обзывая себя мегерой и унижаясь. Опции просто отлипнуть – нет)

В отправке «прощального письма» необходимость отпала и я прекрасно провела вечер одна. Он еще писал в итоге сам, фотки слал как они там в гараже пьют.

Вчера приехал в город с командировки поздно, тоже написал, что поедет домой, наверное. Говорю, делай как удобно ТЕБЕ. Завтра ризотто приготовлю, буду ждать.

Сама вечером восстановила свой замороженный тиндер, у меня была пустая замороженная страница с момента нашего знакомства. Смотрю, его анкета по-прежнему висит. 1 мая минуло, платный тиндер должен был закончиться, но воз и ныне там.

Добавила себе фотку, обычную (без всяких призывов), с подписью «просто общение» (типа он так же это называет, просто поугарать, пообщаться). Типа, я тролль, аха.

Сегодня с утра с ним пообщались в вотсапе, я написала про доброе утро, сказал, что надо бы сегодня мне доставку вина организовать вечером, вернется пораньше. Говорю «надо – неверное слово, было бы желание». И тут он пишет мне уже в тиндере, точнее ставит смайлик «ок» на мою размороженную анкету.

Ну и понеслась. Там отвечаю ему, что удачи ему с его черепахой, а ни вина и ничего еще мне не надо. И удаляю к хренам собачьим и его из пар и следом свою анкету.

И пишу следом «прощальное сообщение» в вотсапе.

Его приведу целиком.

(А как не привести такой позор?)

Я: “я влюбилась в твою доброту. Но твоё равнодушие меня разрушает. Ты смеялся над моей анкетой на тиндере, но главное там было – я хочу общения с человеком, который мне нравится. Тебе это больше не нужно, и я вижу как ты тяготишься мной. Хочу, чтобы тебе было хорошо. Ты мне не должен ничего. Ни внимания, ни вина ни чего ещё либо. много лишних слов, наверное, извини.”

(Знаете, почему они так сильно унижаются? Они думают, что это – не позорище, а горячие шары, большие и красивые. Почему они так думают, понимаете?)

добавила коллаж из его фото, где он улыбается и написала, что “любовалась каждый раз”.

Его ответы:

К: – слово то какое тяготишься)

– ужасть

– ладно не буду надоедать) всеравно надо тебе винишко отдать зачем оно мне)

– будешь меня как-нибудь материть и пить) одно другому не мешает)

– я исчезну из твоей жизни не волнуйся.

Через час дослал мем с человеком, которого толкают в печь, а он спрашивает “доктор, а это точно мрт?”

(я не поняла к чему это)

(Она не поняла, к чему он послал ей мем. Еще бы понять в такой короне. А вы поняли, друзья? И вот это ее “тяготишься”, понятно почему его взбесило?)

Теперь сижу и прошу о помощи. Я влюблена в него. Сейчас меня не качает. Верю в то, что его действия можно трактовать как неуважение ко мне (быть в моем доме, есть мою еду и получать ласки, а потом садиться и общаться с другими женщинами у меня на глазах).

(Автор, прежде всего это ваше неуважение к себе. Вы себя не уважаете настолько, что ни один мужик не смог бы не уважать вас больше)

По смайликам и похуизму в его ответах, тоже думаю, что все оценила верно. Моя ничтожная значимость и зависимость. Эволюция, просто прошу помочь с пониманием ситуации. Я налажала? Жадная была до внимания и недооценивала чего-то? (даже если так, я никуда не побегу с извинениями и мольбами). Или верно оценила себя как ноль для него и верно его «освободила от себя».

(Отлипла очень поздно, очень долго унижалась в своей короне. В общем с самого начала почти, но дальше по нарастающей, а в конце – совсем труба. Вот что было)

Спасибо Вам за возможность написать. Мне жаль, если я оказалась неспособной применять даваемые Вами знания на практике.

(Вам до применения знаний еще очень далеко. Вам хотя бы научиться не ползать на пузе)

Я пытаюсь или хотя бы задумываюсь. Пытаюсь помнить о самоуважении и о том, что я у себя одна, и я сама – моя единственная опора, но самоуважение ли это, или так, очередная дешевая скалка в моей жизни, которая меня же и бьет по голове?

(Видите, она думает, что можно было и не прощаться с ним, сливаться дальше. То есть видит, что это скалка, но не понимает, что надо было молча тихо отлипнуть, давным давно. Нет такого варианта в ее голове вообще)

И, если вдруг, он все-таки приедет или привезет мне вина или чего там еще… как вести себя дальше. В голове вакуум. Уже держаться выбранного курса и не дергаться?

(Не брать ничего и дверь не открывать, написать ему, что все у вас очень хорошо и больше ни слова)

Перечитала письмо, везде хочу быть хорошей, доказать, что я как бы права, а мужик козел. Нутром знаю, что это не так. Явно подача хромает.

Всех благ Вам, Эволюция