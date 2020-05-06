Reuters: Белый дом разрабатывает соглашение для добычи ископаемых на Луне

06.05.2020, 2:54, Новости дня

Администрация Дональда Трампа разрабатывает юридический проект для добычи ископаемых на Луне в рамках спонсируемого США международного соглашения под названием Artemis Accords, сообщили Reuters источники, знакомые с проектом договора.

Соглашение является попыткой США найти союзников для реализации плана НАСА по отправке астронавтов и основанию космической станции на Луне в течение следующего десятилетия. Проект пакта официально пока не передан странам-союзникам США.

Соединенные Штаты и другие космические державы рассматривают Луну в качестве ключевого стратегического актива в космосе. Луна также имеет значение для долгосрочных научных исследований, которые могли бы обеспечить возможность будущих полетов на Марс. Эта деятельность подпадает под режим международного космического права, которое нуждается в модернизации.

Соглашение Artemis, названное в честь новой программы НАСА по исследованию Луны, предполагает создание «зон безопасности». Они будут окружать будущие лунные базы, чтобы предотвратить нанесение ущерба или помехи от конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости.

По словам источников, задача соглашения также состоит в том, чтобы в соответствии с международным правом создать основу для владения добываемыми на Луне ресурсами.

В ближайшие недели американские власти планируют официально договориться о соглашениях с партнерами по исследованию космоса, такими как Канада, Япония и европейские страны, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами. Администрация Трампа считает эти страны «единомышленниками», у которых с США могут быть общие интересы в добыче ископаемых на Луне.

По словам источников, Россию, являющуюся основным партнером НАСА в совместном использовании Международной космической станции, в качестве возможного партнера не рассматривают, поскольку Пентагон все чаще считает, что Москва враждебно себя ведет, изучая американские шпионские спутники, вращающиеся вокруг Земли.

США участвуют в Договоре по космосу, который был заключен в 1967 году. Предложение о создании «зон безопасности» на Луне рассматриваются в качестве реализации одного из спорных положений, содержащихся в договоре 1967 года. В нем говорится, что Луна и другие небесные тела «не подлежат национальному присвоению в силу суверенитета, использования, оккупации или любых других средств».

По словам одного из источников, зоны безопасности, размер которых будет варьироваться, позволят координировать действия космических участников, при этом технически территория не является суверенной.

«Идея в том, что если вы собираетесь подойти к чьей-то базе, и ее окружает зона безопасности, то вам нужно заранее связаться, проконсультироваться и выяснить, как вы можете сделать это безопасно для всех», – объяснил источник.

Соглашение Artemis – часть плана администрации Трампа отказаться от многосторонних международных соглашений в Организации Объединенных Наций и вместо этого заключать соглашения с «единомышленниками», заявил Reuters высокопоставленный чиновник администрации.

Поскольку мировые державы все чаще рассматривают космос как пространство для ведения войны, соглашение во главе с США также символизирует возрастающую роль НАСА в качестве инструмента американской дипломатии и, как ожидается, вызовет споры с конкурентами Вашингтона в космосе, включая Китай.

«НАСА в основном занимается наукой, технологиями и открытиями, которые критически важны, но я думаю, что менее заметной является идея о том, что НАСА является инструментом дипломатии», – заявил во вторник глава НАСА Джим Брайденстайн.

«Важно то, что страны всего мира хотят быть частью этого [соглашения]. Это элемент национальной мощи», – сказал Брайденстайн, добавив, что участие в соглашении Artemis смогут принять страны, которые придерживаются «норм поведения, которые мы ожидаем увидеть» в космосе.

НАСА инвестирует в программу Artemis («Артемида») десятки миллиардов долларов. Программа предусматривает начало полетов астронавтов на Луну в 2024 году, создание «устойчивого присутствия» США на южном полюсе Луны, а также добычу лунных пород и подземных вод, которые могут быть преобразованы в ракетное топливо, с помощью частных компаний.

В 2015 году в США был принят закон, предоставляющий компаниям право собственности на ресурсы, которые они добывают в космическом пространстве, однако в международном правовом поле таких законов не существует.