В СБУ рассказали, сколько лиц незаконно удерживают боевики на Донбассе

06.05.2020, 2:30, Новости дня

По состоянию на 30 апреля боевики на Донбассе незаконно удерживают 214 человек. Об этом 5 мая сообщили в Службе безопасности Украины, пишет “Радіо Свобода”.

В СБУ отметили, что список формируют на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также “по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач”.

“По данным информационного учета объединенного центра по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц и установлению места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС, по состоянию на 30 апреля незаконно лишенными свободы значатся 214 человек”, – говорится в сообщении.

16 апреля состоялся первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами с подконтрольными России боевиками. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. Предыдущий состоялся 29 декабря 2019 года. С неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, Украина передала 124 человека.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.