Зеленский предложил главе ЕБРР подумать, как поддержать украинское правительство

06.05.2020, 2:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая провел телефонный разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития сэром Сумой Чакрабарти и обсудил поддержку Украины со стороны ЕБРР. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

“И Офис президента, и правительство, и парламент – все мы слаженно работаем, чтобы разработать программы поддержки наших предпринимателей. В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам”, – заявил Зеленский.

Он также поблагодарил ЕБРР за утверждение “Пакета солидарности” на €1 млрд в марте этого года и выразил надежду, что банк утвердит второй пакет помощи на €4 млрд. Кроме того, Зеленский надеется, что ЕБРР в июле утвердит кредит для “Укравтодора” в размере €450 млн на реконструкцию дороги Киев – Одесса и строительство объездной дороги во Львове.

“Зеленский отметил, что из-за кризиса, связанного с COVID-19, украинские государственные компании нуждаются в дополнительной ликвидности, и выразил надежду на поддержку ЕБРР украинских государственных компаний”, – сказано в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 5 мая, общее количество инфицированных в мире превысило 3,63 млн, из них более 254 тыс. умерли, 1,18 млн выздоровели.

По оценкам МВФ, пандемия спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.