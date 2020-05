В Шардже загорелся небоскреб

06.05.2020, 2:30, Новости дня

В городе Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) вечером 5 мая произошел масштабный пожар в 45-этажном небоскребе, сообщает издание Gulf News.

Возгорание, предположительно, началось на 10-м этаже здания, его причина пока неизвестна.

Жителей горящего дома, а также близлежащих зданий эвакуировали. О погибших или пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не сообщается.

Издание Khaleej Times пишет, что пожар уже потушили.

Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.

Details…https://t.co/ECgPVKKWVk

Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/s8XEiZCIgc

— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020