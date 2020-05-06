На юго-западе Москвы в квартиру заползла змея
06.05.2020, 2:30, Новости дня
Московские спасатели поймали забравшуюся в одну из столичных квартир змею, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.
«Пятого мая в одной из московских квартир на улице Введенского хозяевами была обнаружена змея. Животное вело себя агрессивно, самостоятельно отловить змею было невозможно», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Хозяева квартиры вызвали аварийно-спасательный отряд, с помощью специального оборудования рептилию удалось поймать и вынести из помещения.
В пресс-службе заверили, что змея не пострадала, ее передали представителям департамента природопользования.
Напомним, в январе жительница Тулы обнаружила змею в туалете.
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