На юго-западе Москвы в квартиру заползла змея

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06.05.2020, 2:30, Новости дня

Московские спасатели поймали забравшуюся в одну из столичных квартир змею, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.

«Пятого мая в одной из московских квартир на улице Введенского хозяевами была обнаружена змея. Животное вело себя агрессивно, самостоятельно отловить змею было невозможно», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Хозяева квартиры вызвали аварийно-спасательный отряд, с помощью специального оборудования рептилию удалось поймать и вынести из помещения.

В пресс-службе заверили, что змея не пострадала, ее передали представителям департамента природопользования.

Напомним, в январе жительница Тулы обнаружила змею в туалете.



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