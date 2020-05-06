 

Во Владивостоке погибла студентка из Китая

06.05.2020, 2:30, Новости дня

Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

«По факту гибели проводится проверка», – приводит слова представителя регионального СУСК РФ РИА «Новости».

Он уточнил, что девушка выпала из окна корпуса, где жила.

По словам студентов вуза, студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития в кампусе, сообщило местное издание Vl.ru.

Напомним, в январе сугроб спас упавшую с девятого этажа женщину в ХМАО.



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