Во Владивостоке погибла студентка из Китая

06.05.2020, 2:30, Новости дня

Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

«По факту гибели проводится проверка», – приводит слова представителя регионального СУСК РФ РИА «Новости».

Он уточнил, что девушка выпала из окна корпуса, где жила.

По словам студентов вуза, студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития в кампусе, сообщило местное издание Vl.ru.

Напомним, в январе сугроб спас упавшую с девятого этажа женщину в ХМАО.