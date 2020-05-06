 

Во Владивостоке погибла студентка из Китая

06.05.2020, 2:30, Новости дня

Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

«По факту гибели проводится проверка», – приводит слова представителя регионального СУСК РФ РИА «Новости».

Он уточнил, что девушка выпала из окна корпуса, где жила.

По словам студентов вуза, студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития в кампусе, сообщило местное издание Vl.ru.

Напомним, в январе сугроб спас упавшую с девятого этажа женщину в ХМАО.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Песков назвал сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России

31.03 / В СПЧ призвали наказать рэпера Гуфа за жестокое обращение с собаками

05.04 / В Киеве могут прекратить передвижение частным транспортом – Кличко

27.03 / Италия вновь обновила антирекорд по умершим

06.04 / Решение российского правительства об ограничении экспорта зерна вызвало тревогу в мире

16.04 / Ток-шоу “Говорить Україна” на канале “Украина” празднует свое восьмилетие

14.04 / “Внимательно слежу за ситуацией”. Зеленский на 10-й день прокомментировал пожары в Чернобыльской зоне

13.04 / В Кремле рассказали о работе Путина по поддержке россиян

29.04 / Описаны изменения в путешествиях по миру после пандемии

28.04 / Захарова отметила участие регионов в вывозе россиян из-за границы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска