Вакцинация против ВПЧ действительно снижает риск рака шейки матки

06.05.2020, 2:20, Разное

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) приводит к значительному снижению распространенности предраковых поражений шейки матки у молодых женщин. Это должно способствовать уменьшению заболеваемости раком шейки матки в будущем. Новое исследование было проведено в Новой Зеландии и опубликовано в New Zealand Medical Journal.

ВПЧ – основная причина предраковых изменения и рака шейки матки. Современная четырехвалентная вакцина обеспечивает защиту от четырех типов ВПЧ – самых опасных и распространенных.

Результаты нового исследования показывают, что вакцинация против ВПЧ привела к значительному снижению предраковых поражений шейки матки, особенно у привитых до 18 лет.

«Мы ожидаем, что это приведет к снижению уровня рака шейки матки среди этих женщин по мере их старения», – рассказала руководитель исследования Кэрри Иннес (Carrie Innes).

В исследовании приняли участие 104313 женщин. Согласно результатам скрининга, у женщин, которым в возрасте до 18 лет была введена хотя бы одна доза вакцины против ВПЧ четырех типов, распространенность предраковых поражений в возрасте 20-24 лет был ниже на 31%, по сравнению с непривитыми участницами. В случаях вакцинации после 18 лет наблюдалось сравнительно небольшое снижение риска появления предраковых изменений.

Исследование подтверждает, что вакцинация против ВПЧ обеспечивает защиту от рака шейки матки, «но, тем не менее, также демонстрирует, что как у привитых, так и у непривитых против ВПЧ женщин могут развиваться поражения шейки матки высокой степени. Это подчеркивает необходимость скрининга состояния шейки матки и среди привитых от ВПЧ, и среди непривитых», отметил соавтор научной работы Питер Сайкс (Peter Sykes).