Коронавирус вызывает множество вопросов у Пентагона
06.05.2020, 2:18, Новости дня
Власти США не знают, где именно возник коронавирус нового типа. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
Версия о злонамеренном распространении инфекции активно обсуждается в американской прессе, сообщает "Россия 24".
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии доказательств того, что коронавирус, якобы, был создан искусственно в китайской лаборатории. Власти США в очередной раз обвинили Пекин в сокрытии информации о начале пандемии.
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