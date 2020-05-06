 

Коронавирус вызывает множество вопросов у Пентагона

06.05.2020, 2:18, Новости дня

Власти США не знают, где именно возник коронавирус нового типа. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Версия о злонамеренном распространении инфекции активно обсуждается в американской прессе, сообщает "Россия 24".

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии доказательств того, что коронавирус, якобы, был создан искусственно в китайской лаборатории. Власти США в очередной раз обвинили Пекин в сокрытии информации о начале пандемии.

 



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