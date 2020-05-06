Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать раздачи денег

06.05.2020, 2:18, Новости дня

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, если бы рубль был мировой резервной валютой, РФ могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег", то есть – на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, как поступили власти некоторых стран из-за пандемии коронавируса.

Силуанов считает, что главная задача сейчас — не соревноваться в раздаче триллионов, а помочь остро нуждающимся, передает РИА Новости.

"Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты".

Так, малые предприятия уже получают шестимесячные отсрочки по налогам, кредитам, арендным платежам, а также беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. Министр добавил, что эта ситуация наглядно показывает, как важно получать "белую" зарплату.

Силуанов подтвердил, что замораживать и конвертировать депозиты населения не планируется.