В Латвии отреставрирован памятник советским разведчикам

06.05.2020, 2:18, Новости дня

В Латвии отреставрировали памятник советским героям войны.

Монумент посвящен разведчикам, погибшим под городом Лудза в 1944 году. Из десятерых бойцов, которые корректировали огонь Красной Армии, в живых остались только двое.

Восстановили памятник активисты русской общины, сообщает "Россия 24". Волонтеры очистили плиту, обновили надписи и построили помост, а вокруг посадили сирень.