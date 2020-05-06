В Латвии отреставрирован памятник советским разведчикам
06.05.2020, 2:18, Новости дня
В Латвии отреставрировали памятник советским героям войны.
Монумент посвящен разведчикам, погибшим под городом Лудза в 1944 году. Из десятерых бойцов, которые корректировали огонь Красной Армии, в живых остались только двое.
Восстановили памятник активисты русской общины, сообщает "Россия 24". Волонтеры очистили плиту, обновили надписи и построили помост, а вокруг посадили сирень.
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