В Латвии отреставрирован памятник советским разведчикам

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06.05.2020, 2:18, Новости дня

В Латвии отреставрировали памятник советским героям войны.

Монумент посвящен разведчикам, погибшим под городом Лудза в 1944 году. Из десятерых бойцов, которые корректировали огонь Красной Армии, в живых остались только двое.

Восстановили памятник активисты русской общины, сообщает "Россия 24". Волонтеры очистили плиту, обновили надписи и построили помост, а вокруг посадили сирень.



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