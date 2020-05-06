 

Украинский медбрат: В итальянской больнице нет комнат, в которых медики пьют чай или спят. Это хорошо – меньше риск заразиться

06.05.2020, 1:11, Новости дня

Риск заразиться коронавирусом у медицинских работников остается, даже когда они покидают инфекционное отделение, в Италии придумали, как обезопасить врачей. Об этом сайту “Факты” рассказал медбрат из Киева Глеб Битюков, один из украинцев, которые отправились в Италию для помощи в лечении больных с коронавирусной болезнью COVID-19.

“Когда врач выходит из отделения и снимает защитную экипировку, у него может сложиться впечатление, что теперь он в безопасности. Но это не так. Риск заразиться остается, ведь он будет контактировать с коллегами. А он не знает, заражены они или нет. Они и сами могут этого не знать. Поэтому, выходя из отделения, ты все равно остаешься в респираторе и общаешься с коллегами на расстоянии полутора – двух метров”, – поделился он своими впечатлениями.

Медики стараются не прикасаться к поверхностям и дверным ручкам, костюмы, в которых они работали с пациентами, немедленно утилизируют, продолжил Битюков.

“У них в больнице, кстати, нет комнат, в которых медики пьют чай или спят (здесь вообще никто не спит во время дежурства, всю смену ты должен быть на ногах). В нынешних условиях это хорошо – вы не сидите вместе с закрытом помещении, и если и общаетесь, то в какой-то большой комнате или в коридоре, и вы при этом в масках. Соответственно, уже меньше риск заразиться”, – отметил украинский медбрат.

В Италии уровень заболеваемости среди медиков остановился на отметке 8%, а в Украине этот показатель доходит до 20% и выше, констатировал Битюков.

По данным на 5 мая, среди инфицированных коронавирусом в Украине 2479 медиков, из них 424 вылечились, а 18 умерли. Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 12 697 человек, 316 из которых скончались.

С 4-го по 25 апреля в Италии работали 20 медиков-добровольцев из Минздрава и Министерства внутренних дел Украины. Среди них – анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты и младший медперсонал. Их целью было помочь итальянским коллегам в лечении больных COVID-19 и получить необходимый опыт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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