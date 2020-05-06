“Найти профессионала с высокими моральными ценностями непросто”. Ермак признал кадровый кризис во власти

06.05.2020, 1:11, Новости дня

В Украине необходимо сформировать перечень амбициозных молодых людей из регионов, способных работать на государство. Об этом на селекторном совещании с главами облгосадминистраций 5 мая заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует пресс-служба главы государства.

“Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто”, – признал чиновник.

По его мнению, при нынешней кадровой политике молодежи из Киева легче строить карьеру в центральных органах власти, в то же время много талантов остается на периферии.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил на совещании, что формирование кадрового резерва началось два месяца назад. Руководство областей предоставило список из 300 потенциальных кандидатов, но среди них только несколько десятков человек соответствовали требованиям, посетовал он.

Ермак предложил главам ОГА ввести должности заместителей “по работе с талантливой молодежью”.

О том, что Украине не хватает качественных кадров для госслужбы, в апреле говорил первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” в Верховной Раде, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

В Кабинете Министров на сегодня есть четыре вакансии.