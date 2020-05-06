Фильм Слабошпицкого “Племя” собрал 50 млн просмотров в YouTube

06.05.2020, 1:11, Новости дня

Художественный фильм “Племя” режиссера Мирослава Слабошпицкого к 5 мая 2020 года посмотрело более 50 млн человек на YouTube, что является абсолютным рекордом для украинского кино. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщил продюсер Олег Кохан.

Подсчет ведет легальный YouTube-канал компании VideoLаnd, на котором картина размещена с 2015 года.

При этом цифры просмотров на других платформах (Netflix, AmazonPrime, Hulu, Vudu, ITunes, PlayStation) не разглашаются. Также не учитываются данные проката в кинотеатрах по всему миру, продаж на DVD и Blu Ray, пояснил Кохан.

“Помимо того, что “Племя” считается самым титулованным из когда-либо снятых украинских фильмов (более 50 наград, включая три награды недели критики Каннского фестиваля, приз Европейской академии и др.), теперь его посмотрело наибольшее количество зрителей по всему миру среди всех фильмов украинского производства, снятых в период независимости”, – сказал продюсер.

Украинская компания SOTA планирует производство документального фильма, исследующего феномен картины “Племя”, добавил он.

Сейчас Слабошпицкий продолжает работу над своим первым американским фильмом “Тигр”, продюсерами которого являются компании Брэда Питта и Даррена Аронофски, а также вместе с Коханом трудится над картиной “Антропоцен”.

“Племя” – социальная драма, действие которой происходит в интернате для людей с недостатками слуха, куда попадает главный герой. Лента полностью снята на языке жестов без субтитров или закадрового текста. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 2014 году.