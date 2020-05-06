Ламонова выпустили из колонии по УДО

06.05.2020, 1:02, Новости дня

Бывшмй замначальника Управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Александр Ламонов освобожден условно-досрочно из колонии. Такое решение вынес Белевский суд Тульской области, удовлетворив ходатайство осужденного.

Заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения Ламонова поддержала представитель ФКУ ИЦ-1 УФСИН РФ по Тульской области, сообщает ТАСС. При этом отмечается, что ранее назначенное наказание заменено на принудительные работы.

В июле 2018 года Ламонов получил пять лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Мосгорсуд. Ламонова обвинили в получении взятки со стороны бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрей Кочуйкова, который в криминальном мире имеет прозвище "Итальянец". Кроме того, бывшего сотрудника правоохранительных органов оштрафовали на 32 миллиона рублей и лишили звания полковника юстиции.