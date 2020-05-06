В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

06.05.2020, 1:02, Новости дня

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало издание "Аль-Гад".

Сообщается, что пламя возникло в 45-этажном высотном жилом доме и стремительно охватило все здание. К тушению небоскреба привлечены несколько пожарных бригад.

Жильцы здания и нескольких близлежащих домов были экстренно эвакуированы. Сообщений о пострадавших и жертвах не поступило.