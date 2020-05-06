50 человек с коронавирусом умерли в Москве: общее число жертв — 866

06.05.2020, 1:02, Новости дня

Еще 50 человек, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, скончались в Москве. Такие данные привел оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19 в столице.

У пациентов был подтвержден диагноз пневмония. За прошлые сутки умерли 52 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее количество жертв инфекции в столице, таким образом, выросло до 866.

В оперштабе напомнили, что до 11 мая все жители Москвы вне зависимости от возраста должны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 3,5 миллиона.

Согласно данным оперштаба на 5 мая, в РФ общее количество заболевших COVID-19 достигло 155 370 случаев. Прирост заболевших за сутки составил 10 102.