 

50 человек с коронавирусом умерли в Москве: общее число жертв — 866

06.05.2020, 1:02, Новости дня

Еще 50 человек, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, скончались в Москве. Такие данные привел оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19 в столице.

У пациентов был подтвержден диагноз пневмония. За прошлые сутки умерли 52 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее количество жертв инфекции в столице, таким образом, выросло до 866.

В оперштабе напомнили, что до 11 мая все жители Москвы вне зависимости от возраста должны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 3,5 миллиона.

Согласно данным оперштаба на 5 мая, в РФ общее количество заболевших COVID-19 достигло 155 370 случаев. Прирост заболевших за сутки составил 10 102.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Емельяненко-младший пережидает пандемию в резиденции Кадырова

26.03 / Porsche 911 Turbo S получил новые пакеты опций

29.03 / Путин удивил сотрудницу коронавирусного центра

30.04 / Нижегородский губернатор ограничил въезд в регион

30.04 / Зеленский: Мы уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Этого хотят все

01.04 / СМИ: Капитан авианосца «Теодор Рузвельт» бьет тревогу из-за коронавируса среди экипажа

07.04 / Кремль решил не приглашать ветеранов на парад Победы в Москве

09.04 / В Подмосковье запретили посещать кладбища перед Вербным воскресением

03.04 / ФСБ хочет убрать из интернета “избыточную” информацию о деятельности ведомства, в том числе закупках и поездках за рубеж

28.03 / Власти Каменска-Шахтинского опровергли «неготовность» ЦГБ к эпидемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска