Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 мая 2020 года

06.05.2020, 0:35, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 3 645 431

Умерли – 252 267

Выздоровели – 1 198 073

По числу заболевших коронавирус уверенно лидируют США – более 1,2 миллиона человек. В Испании количество зараженных вплотную приблизилось к 250 тысячам, а в Италии выросло до 211 тысяч.

Тем временем изральские ученые объявили о прорыве в изобретении вакцины от коронавируса. Исследователи обнаружили антитела, которые атакуют COVID-19 в организме зараженного. На основе этого открытия Израиль собирается наладить производство лекарства, сообщил министр обороны страны Нафтали Бенет. Но когда появится вакцина от коронавируса чиновник пока не знает.

Коронавирус в России

Заболели – 155 370

Умерли – 1 451

Выздоровели – 19 865

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 10 102 человек. Последние три дня рост числа заражений находится примерно на одном уровне – в диапазоне между 10 и 11 тысячами.

В России один самых низких показателей смертности пациентов с коронавирусом. Это связано с ранней диагностикой, заявил академик РАН Василий Акимкин. Преждевременное выявление заболевания позволяет избежать тяжелых последствий, подчеркнул он.

Показатель смертности от коронавируса в России составляет 5,5 случая на миллион человек, уточнила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Этот показатель растет медленнее, чем в европейских странах, отметила специалист.

Коронавирус в Москве

Заболели – 80 101

Умерли – 764

Выздоровели – 7 573

В Москве за сутки выявлено 5714 случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровили 297 пациентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее число вылечившихся в столице достигло почти восьми тысячи человек.

Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква80 1017647 573Россия155 3701 45119 865США1 210 643

69 680160 686Весь мир3 645 431

252 2671 198 073

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