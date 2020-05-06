 

Эксперты рассказали, почему детеныши животных кажутся людям милыми

06.05.2020, 0:31, Новости дня

Причиной подобной реакции является определенный набор стимулов для родительского поведения, который получил название «детская схема».

По словам ученых, эволюция человека привела к тому, что он начал реагировать на особые черты у детей: большую голову по отношению к телу, маленький нос и рот, а также большие глаза. Это вызывало у него желание заботиться не только о детях, но и о детенышах млекопитающих.

Эксперты провели эксперимент с детенышами рептилий и птиц. Большая часть испытуемых призналась, что у них возникла симпатия к маленьким животным и появилось желание за ними ухаживать. Подобные эмоции добровольцы испытывали даже при виде детеныша крокодила.

Также эксперимент показал, что при виде изображений детенышей животных в мозге человека активируются зоны, которые отвечают за вознаграждение и внимание.



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