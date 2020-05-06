Малина защищает от рака крови

06.05.2020, 0:31, Новости дня

Ученые обнаружили, что при онкологических заболеваниях крови действенна малина. На основе этой ягоды специалисты планируют в будущем разработать лекарственное средство.

Малина содержит натуральный краситель антоциан, который окрашивает ее в насыщенный розовый оттенок. Также это вещество обладает антиоксидантными свойствами и может противостоять злокачественным заболеваниям кроветворной системы – лейкозу и лейкемии.

Эксперты обнаружили, что антоциан уничтожает раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани. В будущем специалисты планируют создать уникальный препарат, который не будет обладать негативным воздействием. Пока современные методы борьбы с онкологическими заболеваниями сложно назвать щадящими.