Малина защищает от рака крови

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06.05.2020, 0:31, Новости дня

Ученые обнаружили, что при онкологических заболеваниях крови действенна малина. На основе этой ягоды специалисты планируют в будущем разработать лекарственное средство.

Малина содержит натуральный краситель антоциан, который окрашивает ее в насыщенный розовый оттенок. Также это вещество обладает антиоксидантными свойствами и может противостоять злокачественным заболеваниям кроветворной системы – лейкозу и лейкемии.

Эксперты обнаружили, что антоциан уничтожает раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани. В будущем специалисты планируют создать уникальный препарат, который не будет обладать негативным воздействием. Пока современные методы борьбы с онкологическими заболеваниями сложно назвать щадящими.



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