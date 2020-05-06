 

Риск эпидемий увеличивает интенсивное сельское хозяйство

06.05.2020, 0:30, Новости дня

Британские ученые обнаружили, что низкое генетическое разнообразие, большое количество животных и чрезмерное использование антибиотиков, которое вызвано интенсивными методами ведения сельского хозяйства, увеличивают опасность влияния патогенных микроорганизмов для здоровья населения.

Во время новой работы ученые изучали эволюцию бактерии Campylobacter jejuni, которая переносится животными и является причиной гастроэнтерита. Обнаружилось, что штаммы бактерий, которые характерны для крупного рогатого скота, напрямую связаны с резким увеличением численности крупного рогатого скота в прошлом веке. По мнению ученых, перенос генов между общими и специфическими для крупного рогатого скота штаммами с увеличением и уменьшением генов вызвали изменения в анатомии, физиологии и рационе крупного рогатого скота.

Это привело к тому, что бактерии преодолели межвидовой барьер и заразили людей. Для общественного здравоохранения это является существенной проблемой.  



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