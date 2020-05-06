Силуанов спрогнозировал среднюю стоимость нефти в 2020 году

06.05.2020, 0:30, Новости дня

Министр финансов РФ Антон Силуанов поделился прогнозом о средней стоимости нефти в 2020 году.

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в I квартале), в следующем – немногим больше», – отметил министр в интервью «Ведомостям», отвечая на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.

По его словам, если бы сделка ОПЕК+ не была заключена в марте, пришлось бы ее пересматривать, так как спрос на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии, и достигнутые договоренности долго бы не продержались.

«Преимущество нынешней договоренности [о сокращении добычи] в том, что в переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США. А это залог более успешных действий на нефтяном рынке», – отметил Силуанов.

Напомним, в день вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи цены на нефть показали рост. 5 мая цена на нефть марки Brent превысила 30 долларов за баррель.