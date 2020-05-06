Мнение: О палочной медицине

06.05.2020, 0:25, Разное



Фото © Reuters.

На днях Индия, одна из двух крупнейших стран мира по численности населения, сняла свой многодневный карантин по коронавирусу. Но сохранила требования к маскам, социальной дистанции, массовым мероприятиям и т.п.

Увы, медицинская статистика пока неоднозначна.

Заболеваемость #коронавирус­ом в стране остаётся на экспоненте, и вчера количество заражённых установило новый рекорд. А вот #экономика уже серьёзно пострадала.

В итоге, похоже, правительство решило вернуться к старой доброй палочной дисциплине: за нарушение требований по дистанцированию индусов по-прежнему бьют палками.

С одной стороны, а вдруг так и надо в стране с малограмотным и нищим населением? С другой – а что делать, если и это не сработает?