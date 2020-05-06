 

США и Великобритания анонсировали официальное начало торговых переговоров

06.05.2020, 0:18, Новости дня

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс опубликовали совместное заявление, анонсировав официальное начало торговых переговоров между двумя странами.

Элизабет Трасс

В связи с пандемией коронавируса первый раунд переговоров пройдет в виртуальном режиме. В течение двух недель около 30 переговорных групп будут обсуждать различные аспекты комплексного торгового соглашения.

Как отмечается в заявлении, обе стороны считают, что соглашение о свободной торговле должно способствовать долгосрочному здоровью экономик США и Великобритании, что особенно важно в период восстановления от последствий Covid-19.

Лайтхайзер и Трасс отметили, что обе стороны нацелены на достижение амбициозного соглашения, которое существенно увеличит объем торговли и инвестиций.

«Под руководством президента Трампа Соединенные Штаты проведут переговоры по амбициозному и отвечающему высшим стандартам торговому соглашению с Великобританией, которое укрепит наши экономики, поддержит высокооплачиваемые рабочие места и существенно расширит возможности для торговли и инвестиций между нашими странами, – отметил Лайтхайзер. – Это будет историческое соглашение, отвечающее приоритетам США и задачам, обозначенным Конгрессом в американском законодательстве».

Трасс, в свою очередь, отметила: «Соединенные Штаты – наш крупнейший торговый партнер, и расширение трансатлантической торговли может помочь нашим экономикам оправиться от экономических сложностей, связанных с коронавирусом. Мы хотим заключить амбициозное соглашение, которое откроет новые возможности для нашего бизнеса, принесет дополнительные инвестиции и создаст лучшие рабочие места для людей по всей стране. Как отметил премьер-министр, Великобритания является рьяным сторонником свободной торговли, а благодаря этому соглашению будет еще проще вести дела с нашими друзьями по ту сторону океана».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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