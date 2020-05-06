Мнение: Фото голодного бунта в Зоринске

06.05.2020, 0:17, Разное

Штампованные фейки и снимки пятилетней давности

Если кто-то из вас сомневается в том, что мощь пропаганды сопоставима с мощью боеспособной армии, то ваше миропонимание нуждается в глобальном пересмотре. Я знаю массу исторических примеров, которые наглядно доказывают, что даже сильная государственная система может рухнуть под напором мощной пропагандисткой кампании. Сегодня, в век высоких технологий, сложно представить прямой военный конфликт двух мощных держав. Подобное по сути своей является самоубийством для всех сторон данного противостояния. Именно поэтому сегодня на передовой находятся не герои, солдаты и офицеры, а пропагандисты и специалисты по информационному противостоянию. Именно эти люди вершат судьбы мира и меняют очертания геополитической карты планеты.

Украинская пропаганда, этот «выкидыш» пропаганды западной, никогда по сути своей не была эффективной. Нет, были определенные успехи и у украинских информационных бойцов, но общая картина весьма печальна. И самое удивительное в данной ситуации заключается в том, что провал украинской пропаганды нельзя назвать успехом пропаганды российской. Нет, мы к данной ситуации совершенно не причастны, наши украинские соседи все сделали сами. Решающую роль в провале украинской пропаганды сыграла подростковая привычка натягивать сову на глобус, выбрасывать в эфир настолько откровенный бред, что в него не поверит даже безнадежно глупый человек.

Для того, чтобы осознать, что сегодня украинская пропаганда окончательно пробила дно, нужно всего лишь открыть любое издание, транслирующее материалы о событиях в России и освещающее жизнь в ЛНР и ДНР.

«Голодные бунты в "ЛНР" – шахтеры вышли на протест: "Россия нас кинула, это фашизм какой-то!"» – первый попавшийся мне на глаза заголовок. Украинское издание Диалог. «Жители поселка Зоринск, что расположен в оккупированном Перевальском районе, не смогли дальше терпеть издевательства над собой со стороны местных "властей" и вышли на акцию протеста. Люди возмущаются тем, что единственную на весь поселок шахту собираются закрыть», – в таком духе украинские журналисты ведут свое дальнейшее повествование. Разумеется, бунт массовый, народ доведен до предела, местная власть, «оккупационная», игнорирует требования масс, а журналистам запрещено делать какие-либо репортажи о данном событии. Все пропало!

Но украинские журналисты – парни, судя по всему, отчаянные, таки умудрились сделать фото массового волнения граждан в Зоринске, которое они и прикрепили к своему откровенно изобличающему материалу!



Всматриваясь в скопление людей, запечатлённых якобы на улицах Зоринска, я поймал себя на мысли о том, что где-то нечто подобное я уже видел. И знаете, я не ошибся. Сервис Яндекса без особого труда узнал данную фотографию, которая кочует из одного украинского издания в другое с 2015 года.

В сентябре 2015 года именно этой фотографией украинские «акулы пера» проиллюстрировали свою публикацию, рассказывающую о том, что «жители Донецка готовят переворот и свержение Захарченко». В этом же году участники данной фотографии пытались выгнать из Свердловска (имеется в виду город в Луганской области, – прим.ред.) «пророссийских сепаратистов». Да, кстати, уже в декабре 2015 эти же люди, в этом же составе, устроили бунт в Севастополе, дважды.



В дальнейшем эта фотография иллюстрировала «бунт» в Горловке, митинг против закрытия завода Стирол в ДНР, волнения в Антраците и несколько голодных бунтов в Донецке. Удивительно топорная работа, которая ожидаемо не возымела должного эффекта.

В процессе изучения истории данной фотографии у меня возник всего лишь один вопрос. Интересно, это журналисты считают население Украины откровенными дебилами или являются таковыми сами? Я понимаю, что для достижения цели все средства хороши, но можно было для пущей убедительности собрать на каком-нибудь поле массовку и сделать свежие фотографии, которые стилистически могли бы хотя бы отдаленно напоминать «бунт в Зоринске»?

В общем, опираясь на вышеизложенное, я с твердой уверенностью могу заявить о том, что современная Украина переживает не только политический, экономический и социальный кризис, но еще и глубочайший кризис пропагандистский. Если в ход идут фотографии 2015 года, то это о чем-то да и говорит.

Кстати, листая страницы всевозможных изданий, я нашел небольшой материал, который без преувеличения можно назвать приговором украинской официальной пропаганде. Приговором окончательным, который обжалованию не подлежит. «Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который пешком пересекал российско-украинскую границу. По его словам, мужчина пытался попасть в Россию «в поисках лучших условий для жизни», сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым» – это дословно. Только представьте себе ситуацию. Житель почти европейской Украины, обладатель возможности без каких-либо виз посещать благополучную Европу, носитель уникального культурного кода, пешком пересек границу «государства-агрессора» не для того, чтобы отомстить за «аннексию Крыма», а для того, чтобы оказаться в «лучших условиях для жизни». Шах и мат…

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/krizis-ukrainskoy-propagandy/ – цинк

Для понимания того, что на самом деле происходит в Зоринске.

PS. Для тех, кто не в курсе.

Есть такой замечательный сервис https://tineye.com/, где можно посмотреть, появлялась ли так или иная фотография в сети ранее или она действительно уникальна. Можно даже отследить первоисточник, откуда та или иная фотография пошла.

Позволяет отсеивать массу "свежих сенсационных фотографий". Сам периодически сталкивался с этой проблемой, когда при ведении оперативных онлайнов, с мест идет поток фотографий, где новые фото перемешаны с старыми, которые выдают за новые.

Порой, не успеваю или забываю проверить, поэтому среди новых фотографий в больших фотоподборках проскальзывают старые. Поэтому доверяй, но проверяй. Конечно, в СМИ, где есть редактура, с такими проверками должно быть проще. В блоге эту роль играют читатели, которые подсказывают, когда случается такой косяк и в подборки проскальзывают старые фотографии.

Ну и как представляется, в центрах ИПСО, также должно проверять, что солдаты и офицеры за компьютерами публикуют, но в случае, который рассматривает Зотьев, видимо решили, что и так сойдет.

И еще по Донбассу.

1. Миграционная Служба ДНР отвечает на вопросы о порядке получения российских паспортов – https://www.youtube.com/watch?v=tQGdCCPHR28

2. Обстрелы Горловки под разговоры о перемирии – https://www.youtube.com/watch?v=E6mYzbk1AVo

3. В ДНР ввели уголовную ответственность за распространение фейков о коронавирусе – https://dan-news.info/politics/parlament-dnr-vvel-ugolovnuyu-i-administrativnuyu-otvetstvennost-za-rasprostranenie-fejkov-o-covid-19.html (фактически, калька с российского закона).

4. В ЛНР агента СБУ приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену – http://lug-info.com/news/one/verkhovnyi-sud-prigovoril-luganchanina-k-12-godam-tyurmy-za-gosizmenu-genprokuratura-55928

Плюс еще.

Автор докладов о пытках ополченцев и гражданских лиц, а также других военных преступлениях ВСУ, МВД Украины, НГУ и прочих,Максим Григорьев участвует в конкурсе Лидеры России.

Он известен своей работой в горячих точках, книгами «Евромайдан: что это было», «Обыкновенный фашизм: преступления украинских силовиков», «Крым: история возвращения», «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации» и многими другими. Это человек, который лично работает «на земле» на Донбассе, в Сирии и других горячих точках, последний его доклад заслушивался на Совете Безопасности ООН. На его последнюю книгу про преступления "Белых касок", которая писалась на основе информации, которую Григорьев собирал лично в Сирии, скидывались и читатели "Рупора Тоталитарной Пропаганды". В общем, его доклады по Сирии и Украине горячо рекомендую, отличные работы по систематизации военных преступлений.

Поэтому, можно авторизоваться через Госуслуги и поддержать его в конкурсе, проходим по ссылке и голосуем.

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