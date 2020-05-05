Зеленский собирается в азиатское турне – замглавы ОП

05.05.2020, 23:55, Новости дня

После окончания пандемии коронавируса президент Украины собирается отправиться в турне по азиатским странам. Об этом в интервью изданию BitukMedia заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква. Фрагмент интервью опубликован также на сайте главы государства.

“Когда у нас будут сняты запреты на перемещение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам надо усилить отношения”, – сказал он.

По мнению Жовквы, Украине необходимо “больше внимания уделить развитию отношений с конкретными странами Азии”. Среди таких стран он назвал Японию, Индию и Китай.

“Хотя при этом я бы не забывал о других регионах. Например, Латинская Америка не менее интересна для Украины с точки зрения экономического потенциала. Не забываем и про Африку. Там тоже не меньший потенциал для развития торговли и выхода наших предприятий на их рынок”, – заявил Жовква.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 5 мая в мире коронавирусом заразилось 3,61 млн человек, из них 252 тыс. скончались, 1,17 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Из-за пандемии практически полностью прекращено пассажирское сообщение между странами, государственные визиты лидеров стран также не проводятся.