В США недовольные клиенты застрелили охранника, который требовал надеть маски в магазине

05.05.2020, 23:55, Новости дня

Жительницу города Флинт (штат Мичиган, США) Шармель Тиг арестовали по обвинению в убийстве охранника местного супермаркета Family Dollar Кэлвина Мунерлина; муж и сын Тиг объявлены в розыск. Как сообщил телеканал CNN, мотивом убийства стало недовольство Тигов требованием Мунерлина надеть маски в магазине.

Инцидент произошел 1 мая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как охранник спорит с Тиг и ее дочерью. Затем он сказал кассиру не обслуживать покупателей, отказавшихся выполнить распоряжение губернатора Гретхен Уитмер о ношении масок в торговом зале.

Шармель Тиг уехала, а через 20 минут в магазин вошли ее муж Ларри и сын Рамония Бишоп. Они набросились на Мунерлина, а Тиг-младший, по данным полиции, выстрелил в охранника.

Тиг подозревается в соучастии в убийстве первой степени, ее дочь вне подозрений. Двум беглецам заочно, помимо убийства, выдвинуты обвинения в незаконном обращении с оружием и неподчинении требованиям властей штата.

В штате Мичиган на 5 мая насчитывается 44 397 случаев заражения коронавирусом. Умерло 4179 жителей.

Жители этого штата в апреле выходили на митинги с оружием, критикуя губернатора и меры по противодействию эпидемии.