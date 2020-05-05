Боксер Ломаченко: Не могу перестать общаться с россиянами из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной

05.05.2020, 23:55, Новости дня

Украинский боксер, чемпион мира Василий Ломаченко заявил, что у него “не укладывается в голове”, как Россия может воевать с Украиной, и что он продолжает поддерживать отношения с друзьями, родственниками и соперниками из РФ. Об этом Ломаченко сказал в видеофильме, размещенном 5 мая на YouTube-канале монастыря “Корсунская пустынь”, который находится в Орловской области России.

“Я со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю отношения. Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Честно говоря, это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия – Россия, Украина, Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди или другая страна, граница какая-то”, – заявил спортсмен.

В фильме также снялся еще один знаменитый украинский боксер – Александр Усик.

В январе Ломаченко угодил в скандал, разместив в своем Instagram видео с канала “Корсунская пустынь”, в котором фигурировали бойцы российского спецназа, а в титрах была указана благодарность “вежливым людям”.

Ломаченко родился в Белгороде-Днестровском Одесской области. Украинец выступает на профессиональном ринге с 2013 года, за это время он провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение. Он является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября 2019 года Ломаченко стал вторым в истории “франчайзинговым” чемпионом мира по версии WBC.