Эксперты выявили первоначальный вид SARS-CoV-2 у пациентов в Ухане, США и Австралии

05.05.2020, 23:53, Разное

Первоначальный вид коронавируса SARS-CoV-2 удалось зафиксировать у пациентов из США, Австралии и Уханя. Ученые из Англии, сделавшие открытие, рассказали о том, что не пытались искать доказательств возникновения пневмонии в Китае.

Научные сотрудники Кембриджского университета и их коллеги из Германии смогли реконструировать ранние маршруты продвижения коронавируса SARS-CoV-2, ставшего причиной появления очага инфекции в Ухане. В собственной работе эксперты применили способы генетических сетей, изучили первые 160 полных геномов инфекции и нанесли на карту, как при мутации пневмония распространялась из Уханя в Северную Америку и Европу. В процессе работы специалисты выявили три разных варианта SARS-CoV-2, обозначив их как A, B и C. A являлся «оригинальным» геномом вируса человека, близкого к обнаруженному у летучих мышей. В университете отметили также, что первоначальный тип инфекции не являлся преобладающим в Ухане.

Зато исследователи выявили его мутировавшую версию в Австралии и США. Стоит отметить, некоторые американцы проживают в печально известном китайском городе, но специалисты не привели доказательств, что в Штаты завезли эпидемию именно те, кто пребывал в Ухане перед пандемией. Вирус B не мутировал и не ушел за рубежи Восточной Азии, C можно назвать производимым от B, его выявили в Европе, Южной Корее, Гонконге и Сингапуре.