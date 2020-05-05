Британия заявила об обсуждении с Россией вызванных коронавирусом проблем

05.05.2020, 23:48, Новости дня

Великобритания поддерживает диалог с Россией по теме противодействия пандемии коронавируса нового типа, сообщил пресс-секретарь МИД Соединенного Королевства.

«Мы продолжаем поддерживать наш диалог с Россией по глобальным проблемам, вызванным коронавирусом», – приводит сообщение министерства ТАСС.

«Один из способов, при помощи которого мы создаем международный консенсус по теме коронавируса, – мы тесно сотрудничаем с партнерами по G20 и убеждаемся в том, что все разделяют принципы сотрудничества. Нам нужно учиться на опыте друг друга, у каждой страны есть свои вынесенные уроки и свой ценный опыт в этой области», – добавил пресс-секретарь МИД Соединенного Королевства.

Напомним, РФ уже оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Позднее к Москве за помощью обратились еще 12 стран: Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис.

МИД РФ пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.