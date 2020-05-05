 

Григорий Денисенко подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ

05.05.2020, 23:45, Новости дня

Российский нападающий, экс-форвард ярославского "Локомотива" Григорий Денисенко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз". Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Денисенко в минувшем сезоне в составе железнодорожников принял участие в 38 играх регулярного чемпионата, забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач. Также на его счету шесть игр и одна шайба в плей-офф КХЛ.

Григорий был капитаном молодежной сборной РФ на молодежном чемпионате мира-2020 в Чехии, где россияне стали серебряными призерами, уступив в финале канадцам (3:4).

The #FlaPanthers agree to terms with forward Grigori Denisenko.

More >> https://t.co/KREkPiiZhU pic.twitter.com/MU2KbgTonR

— Florida Panthers (@FlaPanthers) May 5, 2020

Напомним, что что цвета "пантер" уже защищают два россиянина – нападающий Евгений Дадонов и вратарь Сергей Бобровский. НХЛ, как и большинство спортивных лиг мира, приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 



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