«Кошки и собаки вирус не разносят»

05.05.2020, 23:25, Разное

Эксперты — о том, что доказательств о заражении человека COVID-19 от домашних животных не существует.

За последние месяцы появились сообщения о заражении домашних животных коронавирусом. Во всех выявленных случаях питомцы либо жили, либо контактировали с человеком, у которого была подтверждена инфекция. Эксперты с осторожностью предполагают, что заражение могло произойти от человека к животному. Как подчеркивают исследователи, вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, а достоверных доказательств его передачи от человека к животному, и наоборот — нет. Что об этом говорят зарубежные и российские эксперты?

Фото: EPA-EFE

2 мая ветеринары сообщили о первом случае заражения домашней кошки новой коронавирусной инфекцией во Франции. У животного наблюдались характерные респираторные и пищеварительные симптомы. Как и в ранее зарегистрированных случаях по всему миру (всего четыре), кошка жила под одной крышей с человеком, заболевшим COVID-19.

Исследование проводили специалисты Национальной ветеринарной школы Альфора (ENVA), Агентства санитарной безопасности, Национального института сельскохозяйственных исследований и института Пастера. В эксперименте участвовали 10 кошек, у которых врачи заподозрили коронавирус. У них взяли пробы из прямой кишки и носоглотки. Только одна кошка дала положительный результат после проведения теста qRT-PCR (лабораторный метод, основанный на методе полимеразной цепной реакции) на ректальном мазке. Носоглоточные мазки этого животного были отрицательными.

Исследователи сообщили, что заражение кошки, «вероятно», произошло от ее владельца. При этом, как отметили эксперты, пока нельзя с уверенностью судить о том, что вирус передается кошкам после контакта с инфицированным человеком.

«На данном этапе исследований нам кажется, что риск заражения коронавирусом для кошек незначителен даже при длительном контакте с пациентами, болеющими COVID-19, — говорилось в сообщении ученых. — Однако для защиты кошек мы советуем зараженным владельцам животных носить при них маски, ограничить прямой контакт с ними и мыть руки перед тем, как погладить питомцев».

«Важно помнить, что передача SARS-CoV-2 прежде всего происходит между людьми. Нет никаких доказательств того, что животные играют роль в передаче инфекции, особенно людям», — подчеркнула вирусолог ENVA и соавтор исследования Софи Ле Подер.

Какие еще были случаи?

Первый случай заражения домашнего животного COVID-19 был выявлен в Гонконге. В конце февраля врачи поместили на карантин 17-летнего померанского шпица, чей тест на коронавирус дал «слабо положительный» результат. Это произошло после того, как инфекция подтвердилась у 60-летней хозяйки собаки. При этом у самого питомца не было клинических симптомов заболевания. Несколько последующих тестов показали у шпица аналогичный слабо положительный результат. Последние два оказались отрицательными, после чего собаку выпустили из-под карантина и передали хозяйке.

В середине марта шпиц скончался. Власти Гонконга сообщили, что причина смерти не может быть точно установлена, потому что его владелица отказалась провести вскрытие. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что случай заражения собаки будет и дальше изучаться, однако сейчас свидетельств передачи болезни от человека к животному нет.

Самоизоляция с домашним питомцем в Испании. Фото: EPA-EFE

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), всего зарегистрировано несколько единичных случаев заражения домашних животных новым коронавирусом — помимо Гонконга, они также выявлены в Бельгии и США.

Антитела к COVID-19 обнаружили в крови кошек, живущих на территории китайского Уханя — города, из которого начала распространяться инфекция. При этом самого коронавируса в пробах, взятых у кошек, исследователи не нашли.

Инфекцию также выявили у пяти тигров и трех львов из нью-йоркского зоопарка. По предположению МЭБ, животных заразил сотрудник, у которого заболевание протекало бессимптомно.

На двух фермах в Нидерландах COVID-19 заболели норки. Ветеринары отмечали у них пищеварительные и дыхательные проблемы. Сообщалось, что у ряда сотрудников были симптомы, похожие на коронавирусную инфекцию. Голландские эксперты подчеркивали, что вероятность передачи вируса от человека к животному «крайне мала, однако это возможно в единичных случаях».

В РФ о случаях заражения животных COVID-19 не сообщалось.

Что говорят эксперты?

Специалисты мировых ветеринарных организаций настаивают: «На сегодняшний день еще нет полной уверенности, не существует доказательств того, что домашние животные могут быть заражены или распространять COVID-19. Мы также не знаем, могут ли они заболеть в результате воздействия этого коронавируса. Кроме того, в настоящее время нет доказательств того, что домашние животные могут быть источником инфекции для людей».

Аналогичное мнение в разговоре с «Новой газетой» высказал заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа — основатель клиники «Центр» и президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей.

Сергей Середа. Фото: vetcentr.ru

— Все чаще стали появляться сообщения о том, что у животных выявили коронавирус. Может ли животное заразиться от человека, который болен COVID-19?

— На сегодняшний день ни одна из организаций, которая ведет мониторинг случаев заражения животных: ВОЗ, МЭБ, WSAVA (Всемирная ассоциация ветеринарной медицины мелких домашних животных) и FECAVA (Европейская ассоциация ветеринарной медицины мелких домашних животных), не опубликовала ни одного документа, подтверждающего эти факты.

Те единичные случаи, которые известны в мире, когда животное все-таки заразилось от человека, больного COVID-19, были подробно изучены. Обнаружено, что, несмотря на возможность заразиться коронавирусом в очень редких случаях, передать инфекцию человеку больное животное не может, то есть животные (кошки и собаки) не могут служить звеном передачи человеку SARS-CoV-2.

Я считаю, что информация о заражении животных, которая сегодня публикуется, не совсем добросовестная. Вместе с факультетом биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета и Академией наук мы подготовили большой научной обзор по этому вопросу. На днях он будет опубликован.

— Может ли животное, которое контактировало с больным COVID-19, быть переносчиком инфекции?

— Можно заразиться коронавирусом, потрогав ручку двери и потом почесав свой нос.

Наверное, это не совсем уместное сравнение, но животное — та же ручка двери.

Оно бродит по улице, гуляет, общается с человеческой популяцией. Когда животное приходит домой, на его шерсти может оказаться вирус. Человек, который потрогал и поцеловал питомца, наверное, может заболеть, но это не является доказательством того, что животные передают вирус. У нас в стране огромное количество людей с животными, миллионы. Я сам работаю практикующим врачом в клинике и о таких случаях не знаю.

— Какие меры предосторожности могут предпринять владельцы питомцев?

— Прежде всего должны соблюдаться элементарные правила личной гигиены. Мыть руки, не прикасаться ими к лицу. У животных, с которыми вы погуляли, мыть лапы и протирать морду. Как только началась эпидемия, мы стали проводить в клинике разъяснительную работу с хозяевами животных, которые к нам приходят. Мы говорим не только о правилах гигиены, но и о том, что у животных есть собственные коронавирусы. Они родственны с SARS-CoV-2, но не могут передаваться людям.

— Допустим, питомец кашляет, у него трудности с дыханием, то есть присутствуют симптомы, похожие на COVID-19. Что это может быть?

— Чтобы выяснить достоверно, нужно обратиться к ветеринарному врачу, который проведет исследование и посмотрит, что происходит с питомцем. У животных огромное количество пневмоний, как и у людей. Это может быть какое-то другое вирусное, бактериальное или аллергическое заболевание, проявление астмы.

Все сейчас погружены в COVID-19, как будто другой жизни не существует. Другие болезни никто не отменял. Есть огромный мир бактерий и вирусов, которые живут вместе с нами — это часть нашей жизни. Одни вирусы умирают, другие мутируют, так же происходит и с бактериями.

Для меня как врача SARS-CoV-2 — просто новый вирус. Мы должны сделать все, чтобы не заразить друг друга, и слушать мнения компетентных врачей-эпидемиологов.

— На фоне эпидемии начали поступать сообщения о том, что некоторые хозяева начали усыплять своих питомцев из-за угрозы распространения инфекции.

— На мой взгляд, это неприемлемо. Причем некоторые ветеринарные работники начинают подхватывать эту историю, не отдавая себе отчет в том, что делают. Неужели они хотят добиться того, чтобы сегодня на улицах оказались десятки и сотни выброшенных животных? Если сейчас люди начнут их выкидывать, начнется эпизоотия (эпидемия животных. — Е. К.). Поэтому я обращаюсь ко всем людям, которые занимаются государственной и частной ветеринарией: не надо делать скоропалительных заявлений. Смотрите на мировой опыт, который имеется сегодня. Паника — это ужасная вещь.

Елизавета Кирпанова

корреспондент