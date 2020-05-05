Глава Пентагона оценил влияние спада экономики на ядерный арсенал США

05.05.2020, 23:16, Новости дня

Возможное сокращение оборонного бюджета Соединенных Штатов на фоне экономического спада не отразится на ходе модернизации ядерного арсенала США, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы не будем рисковать арсеналом стратегического сдерживания, мы должны обязательно модернизировать его», – передает слова главы Пентагона РИА «Новости».

При этом Эспер отметил, что сам склоняется к тому, чтобы не сокращать никакие программы модернизации. «Это важно с учетом того, на какой траектории находится Китай и куда, может, будет двигаться РФ в следующие годы», – добавил министр.

По его словам, в Пентагоне понимают, что выделенные на поддержку экономики в условиях коронавируса средства в размере 3 трлн долларов создают дополнительную долговую нагрузку на бюджет и экономику в целом. Эспер заверил, что в оборонном ведомстве принимают это во внимание при планировании своих запросов.

В МИД РФ заверили, что Москва учла в своем военном планировании масштабную программу перевооружения стратегических ядерных сил США.