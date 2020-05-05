 

Обнаружен способ, который может остановить развитие рака поджелудочной железы

05.05.2020, 23:15, Новости дня

Ученые смогли добиться положительных результатов в поиске метода лечения рака поджелудочной железы, который является самым агрессивным и трудно диагностируемым видом.

Специалисты обнаружили, что активация рецептора эстрогена, который связан с белком GPER, способна остановить рост поджелудочной железы. Также процесс активации способен сделать злокачественные опухоли более видимыми для иммунной системы. Это поможет медикам в проведении более эффективной иммунотерапии.

По словам ученых, этот метод является абсолютно безопасным для человеческого организма, ведь он воздействует только на опухоль и не затрагивает здоровые клетки.



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