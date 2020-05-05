Скандалы: «Проект» и NYT поссорились из-за фейков о Пригожине и «Пулитцера»

05.05.2020, 23:14, Разное

Пулитцеровская премия привела к скандалу между известным американским изданием и «Проектом» Романа Баданина

Американское издание стало лауреатом премии за серию публикаций о деятельности предпринимателя Евгения Пригожина. Баданин остался недоволен результатами Пулитцеровской премии и вступил с газетой в конфронтацию, поскольку считает, что его расследования о Пригожине вышли раньше. Складывается впечатление, что западные СМИ начали соревнование «кто сильнее обольет грязью» бизнесмена.

Баданин известен тесными связями с американскими спецслужбами, а также он – обладатель грантов от Стэнфордского университета. Скорее всего, издатель рассчитывал за счет знакомств и прежних заслуг получить заветную премию.

Но вряд ли можно считать настоящими заслугами распространение фейков, к которым можно отнести и его «расследования» о Пригожине.

Сейчас же бизнесмен – яблоко раздора между западными и прозападными СМИ. Ведь, судя по всему, Роман Баданин опубликовал фейк о Пригожине раньше, чем NYT, поэтому он и считает, что Пулитцеровская премия – заслуга «Проект.медиа».

Деятельность петербургского предпринимателя так волнует либеральную тусовку и западные СМИ, что они готовы соревноваться в попытках посильнее ужалить Пригожина с помощью фейков. Такая гонка за славой «калифа на час» привлекла внимание пользователей в социальных сетях. В Рунете удивились такому повышенному интересу к личности и деятельности Пригожина.

Наличие конфронтации и раздора между изданиями «Проект» и NYT заметили также в Twitter-сообществе. Авторы популярных каналов посчитали сложившуюся ситуацию борьбой за дивиденды от Запада.

Судя по всему, Пулитцеровская премия, бывшая некогда престижной в сфере журналистики, выдается теперь победившим в соревновании «Кто больше навредит российскому бизнесмену с помощью фейков». Это объясняет внезапную склоку между обиженным Баданиным и NYT.