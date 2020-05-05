 

«Талантливый, искренний, просто гениальный!»: Киркоров поддержал сына Плющенко и Рудковской

05.05.2020, 23:09, Разное

Филипп Киркоров на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором поддержал Евгения Плющенко, Яну Рудковскую и их сына Александра. Ранее многие СМИ опубликовали недостоверную информацию о нем, которую родители полностью опровергают.
Филипп Киркоров подчеркнул, что детям публичных родителей часто приходится непросто, поскольку на них сосредоточено внимание общественности. Журналисты и поклонники интересуются их образом жизни, привычками и одеждой. Певец отметил, что знаменитый наследник достойно выдерживает подобные испытания, являясь талантливым, искренним и просто гениальным. Артист уверен, что Саша не по годам трудолюбивый и дисциплинированный, что и позволяет ему добиваться успехов в спорте. «Однако у нас стало привычкой обсуждать людей, выходящих за рамки общепринятых стандартов», – отметил Киркоров, добавив, что знает это не понаслышке, и пожелал мудрости и терпения родителям.

За время публикации пост просмотрели свыше 300 тысяч пользователей сети. Яна Рудковская в комментариях поблагодарила Киркорова за поддержку, подчеркнув, что никогда этого не забудет. Мнения поклонников артиста о его высказывании разделились. Некоторые из них согласились со словами певца: «Правильно Филипп. Полностью в Вами согласна», «Это точно, только терпения родителям». Однако другие фолловеры отметили, что не следует знаменитостям постоянно публиковать снимки своих детей, тогда никто и не будет их обсуждать.



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