 

Мелания Трамп сделала подарок лечебному пансионату для детей

05.05.2020, 23:05, Новости дня

Во вторник первая леди Мелания Трамп передала 150 порций готовых обедов для пациентов и сотрудников лечебного пансионата для больных детей (Children’s Inn) при Национальных институтах здоровья.

«Поддержка тех, кто подвергся заражению COVID-19, – это то, что является сегодня важнейшей заботой первой леди, и она намерена и в дальнейшем помогать людям, используя для этого самые разные способы. В соответствии с правилами социального дистанцирования и с целью обеспечения безопасности каждого в медицинском учреждении, доставка продовольствия была осуществлена бесконтактным способом», – отметила представитель офиса первой леди Стефани Гришэм.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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