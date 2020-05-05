DT – собственная система отслеживания контактов людей с COVID-19 может лишить британцев заграничных поездок

05.05.2020, 22:55, Новости дня

Британцам может грозить двухнедельный карантин в странах, где будет использоваться децентрализованная система отслеживания контактов заражённых коронавирусом американских корпораций Apple и Google, пишет The Daily Telegraph. Опасения экспертов вызывает несовместимость операционной системы компаний с приложением Национальной службы здравоохранения Великобритании.



Reuters

Британцев предупредили, что использование приложения для отслеживания контактов больных коронавирусом, разработанного Национальной службой здравоохранения Великобритании, может помешать их поездкам за границу, передаёт The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, в британском приложении, тестирование которого начинается во вторник на острове Уайт, используется метод, отличающийся от того, который уже применяют компании Apple и Google.

Несовместимость двух операционных систем вызывает опасения, что за границей британцам придётся проходить 14-дневный карантин, в случае если отслеживание контактов станет обязательным условием для открытия границ.

Как пишет The Daily Telegraph, британская технология будет отслеживать и оповещать о необходимости сдать тест на COVID-19 людей, вступивших в контакт с заражёнными коронавирусом, информация с телефонов которых будет поступать в централизованную базу данных.

При этом приложение американских корпораций работает на децентрализованной системе. Оно запрограммировано так, чтобы все мобильные телефоны, которые находились рядом с устройством пользователя, тест на коронавирус которого позже оказался положительным, получают специальное push-уведомление.

Децентрализованная система отслеживания контактов заражённых уже используется в таких странах, как Германия, Австрия, Швейцария, Эстония и Ирландия.

Несмотря на предупреждения Майкла Веале, разработавшего приложение DP3T, которое «вдохновило» систему Apple и Google, о несовместимости приложений и следующих из этого проблем, исполнительный директор технологического крыла службы здравоохранения NHSX Мэтью Голд поспешил успокоить британцев.

По словам Голда, если приложение будет работать не так, как задумывалось, служба здравоохранения «без колебаний изменят» свою тактику, отмечает The Daily Telegraph.

По его мнению, централизованная модель имеет целый ряд преимуществ перед конкурентами, так как позволяет специалистам выявлять «очаги» заражения и более тщательно отслеживать симптомы. Тем не менее, глава NHSX подчеркнул, что там тесно сотрудничают с американскими корпорациями.