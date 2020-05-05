 

Ишингер – если Германия откажется от ядерного оружия, его заберут к себе поляки

05.05.2020, 22:55, Новости дня

Одностороннее ядерное разоружение Германии — это «отказ от устрашения и обороны», заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его словам, такое решение сильно навредит восточным партнёрам Берлина по ЕС и НАТО. А Польша вообще может разместить у себя ядерное оружие вместо Германии, нарушив тем самым Основополагающий акт РФ — НАТО, передаёт слова немецкого дипломата Contra Magazin.


Reuters

Германия должна оставить у себя американское ядерное оружие и должна быть готова воспользоваться им в случае необходимости, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Одностороннее ядерное разоружение — это отказ от устрашения и обороны. Оно очень сильно навредит альянсу, особенно нашим восточным партнёрам по ЕС и НАТО», — передаёт его слова Contra Magazin.

Польша почувствует себя брошенной на произвол судьбы, отметил дипломат: «Разве мы хотим, чтобы потом вместо Германии Польша разместила у себя ядерное оружие, нарушив тем самым Основополагающий акт РФ — НАТО?». Его риторический вопрос предполагает, что Вашингтон и Варшава действительно готовы пойти на такой шаг, и их не сильно заботят договорённости с Москвой, особенно когда речь идёт о достижении своих собственных военных целей, отмечает издание.

До этого глава фракции СДПГ Рольф Мютцених потребовал вывести из Германии ядерное оружие США, обосновав это тем, что его транспортировка и хранение обходятся очень дорого. К тому же такие «меры устрашения» бессмысленны на фоне разработки гиперзвуковых ракет в РФ и Китае. Не стоит забывать и о том, что глава Кремля не раз говорил, что он заинтересован в хороших отношениях с Западом, напоминает Contra Magazin. Но его попыткам их наладить постоянно мешают «сторонники холодной войны и патологические русофобы из бывшего Восточного блока».

В 1978 году Ишингер прошёл программу обучения молодых лидеров при Американском совете по Германии, напоминает издание. Эта некоммерческая организация была основана американцами в 1952 году вместе с аналитическим центром «Атлантический мост». Немецкий дипломат не раз участвовал в конференциях Бильдербергского клуба. К тому же с 2019 года Ишингер входит в рабочую группу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов. 



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