На российском рынке может дебютировать 7-местный Chevrolet Damas дешевле Lada Granta

05.05.2020, 22:53, Разное

Представители узбекской компании UzAuto Motors отметили, что на российском рынке может появиться микроавтобус Chevrolet Damas, цена которого меньше, чем у LADA Granta. Впрочем, вероятность дебюта не самая высокая из-за низких шансов прохождения сертифицированных тестов на безопасность.

Проще говоря, автомобиль не получит ОТТС, и её официальные продажи в Российской Федерации будут запрещены, подчеркивают эксперты. На сегодняшний день 7-местная машина доступна только в некоторых азиатских странах, например, в Казахстане. Около 2 месяцев назад выпуск транспортного средства был налажен на заводе «СарыаркаАвтоПром». Здесь модель продается за 3,3 миллиона тенге (не более 580 тысяч рублей), что делает автомобиль даже дешевле LADA Granta стоимостью свыше 3,38 миллиона тенге или 600 тысяч рублей.

Компактный минивэн обладает следующими габаритами: длина – 3,84 метра, ширина – 1,45 метра, высота – 1,92 метра, межосевое расстояние – 1,84 метра. В качестве силовой установки задействован 0,8-литровый 52-сильный бензиновый движок, функционирующий в паре с 5-скоростной механической КПП и системой заднего привода.