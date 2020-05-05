В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

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05.05.2020, 22:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 50 человек с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.

В штабе напомнили, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в стране выявлено 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах страны.

В понедельник сообщалось, что в Москве умерли 52 пациента с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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