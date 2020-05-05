Офис генпрокурора Украины собирается начать процедуру экстрадиции Януковича

05.05.2020, 22:42, Новости дня

Офис генпрокурора Украины заявил о намерении начать процедуру экстрадиции беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

“По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд Киева 4 мая избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту захвата государственной власти. […] Указанное решение дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на проведение специального [заочного] досудебного расследования”, – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в этом уголовном производстве расследуются “обстоятельства захвата Януковичем в период с сентября по октябрь 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его законодательных и исполнительных полномочий как президента Украины”. Речь идет о решении Конституционного Суда Украины от 2010 года, которым были расширены полномочия Януковича и фактически возвращена Конституция 1996 года.

Дело по факту узурпации власти было было открыто 8 апреля 2015 года. В качестве свидетелей Генеральной прокуратурой допрашивались судьи Конституционного Суда Украины (КСУ). INSIDER утверждает, что свидетелями выступают шесть судей КСУ, принимавших решение об отмене Конституции Украины 2004 года. В деле также фигурирует экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.