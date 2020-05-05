Госбюджет за январь – апрель выполнен с дефицитом 23,5 млрд грн – Минфин

05.05.2020, 22:42, Новости дня

В январе – апреле 2020 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета. Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

“За январь – апрель 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений”, – говорится в заявлении.

По данным Госказначейства, расходы по общему фонду государственного бюджета за четыре месяца 2020 года составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

По данным Минфина, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь – апрель 2020 года составляли 108 млрд грн, или 84,1% от запланированных на этот период.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд грн ($1,2 млрд и €0,3 млрд).

В Минфине отметили, что из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн – путем размещения 10-летних евробондов на сумму €1,25 млрд под 4,375% годовых.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь – апрель 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), платежи по обслуживанию – 41,1 млрд грн (94,2% плана).

В январе – феврале 2020 года государственный бюджет недополучил 16 млрд грн, 13 млрд грн из них – это “провал” поступлений от таможни, заявлял президент Владимир Зеленский в начале марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал тогда пересмотр госбюджета.

18 апреля Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год, которые Рада внесла на внеочередном заседании 13 апреля. Принятый закон предполагает сокращение доходов госбюджета на 119,7 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн) и увеличение расходов на 82,4 млрд (с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн).