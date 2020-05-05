Великобритания на первом месте в Европе по числу жертв COVID-19, в Украине собираются скорректировать медреформу. Главное за день
05.05.2020, 22:42, Новости дня
Коронавирус в мире
В соответствии с последними данными, в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 29 427 человек. Страна опередила Италию (29 315), выйдя на первое место в Европе и на второе в мире (после США, 70 115) по числу летальных исходов от COVID-19.
Соберется Рада
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 7 мая. Оно состоится по требованию народных депутатов от оппозиции. В повестку дня включены законопроекты, предусматривающие повышение социальной защиты медиков и их обязательного государственного страхования на случай заражения или смерти от COVID-19.
Второй этап медреформы
Минздрав Украины исправит ситуацию с недостаточным финансированием государственных медицинских учреждений, что предусмотрено вторым этапом медицинской реформы, заявил глава ведомства Максим Степанов.
Обновили состав делегации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о составе делегации для работы в трехсторонней контактной группе. Ее вновь возглавит второй президент страны Леонид Кучма, первым заместителем главы станет вице-премьер Алексей Резников.
Подозрение Аллерову и Микитасю
Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении экс-руководителю Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, бывшему народному депутату Максиму Микитасю и еще ряду лиц, которые являются подозреваемыми в деле о завладении имуществом Национальной гвардии на сумму 81 млн грн.
Разоблачили хакера
Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в причастности ко взломам серверов Демократической партии США, атакам на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия, а также к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году.
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