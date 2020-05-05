Ученые рассказали, какие события ведут к снижению активности и набору веса

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05.05.2020, 22:35, Разное

После окончания школы снижается уровень физической активности, а материнство связано с увеличением веса, выяснили ученые из Центра исследований диеты и активности Кембриджского университета. Их систематические обзоры и метаанализ научной литературы опубликованы в журнале Obesity Reviews.

Многие люди прибавляют в весе при вступлении во взрослую жизнь, именно в это время уровень ожирения «подскакивает» наиболее быстро. Увеличение веса связано с изменениями в питании и физической активности в период перехода от школы к дальнейшему образованию и трудоустройству, установлению новых отношений и рождению детей.

В первом обзоре ученые проанализировали данные 19 исследований, которые охватили участников в возрасте от 15 до 35 лет. Они обнаружили, что окончание старшей школы связано с уменьшением физической активности в среднем на 7 минут в день. Особенно это касается мужчин – на 16,4 минуты (против 6,7 минут у женщин). Наиболее значительные изменения были при поступлении в университет – на 11,4 минуты в день.

«Это действительно важное время, когда у людей формируются здоровые или нездоровые привычки, которые останутся в течение всей взрослой жизни. Если мы сможем точно определить факторы нашей взрослой жизни, которые ведут к нездоровому поведению, мы сможем изменить их», – рассказала один из авторов, Элеонор Винпенни (Eleonor Winpenny).

Во втором обзоре ученые сравнивали вес, питание и физическую активность бездетных и молодых родителей. Как показал метаанализ 6 исследований, разница в изменении индекса массы тела (ИМТ) между бездетными женщинами и молодыми матерями составила 17%. Бездетная женщина среднего роста (164 см) за 5-6 лет прибавляла в весе около 7,5 кг, тогда как рожавшая – 8,8 кг.

Информации о физической активности и питании было недостаточно, но в исследованиях отмечалось большее снижение физической активности среди тех, кто стали родителями, а значимых различий в питании обнаружено не было.

«У женщин в молодом возрасте ИМТ увеличивается, особенно среди тех, кто становится матерью. Однако новоиспеченные родители могут оказаться особенно готовыми к изменению своего поведения, поскольку это может также положительно повлиять на детей, а не только улучшить собственное здоровье», – отметила Кирстен Кордер (Kirsten Corder), соавтор исследования.



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