Названо простое средство для борьбы со стрессом во время пандемии

05.05.2020, 22:30, Новости дня

«Ослабленные пожилые люди и инвалиды, которые заперты на самоизоляцию в домах, очень уязвимы. Если в интернатах живут примерно 250 тысяч человек, то тех, кому нужна помощь на дому – миллионы», – сказала газете ВЗГЛЯД директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. Она считает, что в условиях коронавируса престарелым людям нужно максимально поддерживать общение с близкими и родственниками.

«Сейчас мы знаем, что коронавирус опасен не только для пожилых, – болеют и умирают люди всех возрастных групп. Но самый большой риск у тех, кто в силу возраста или хронических заболеваний имеет серьезные проблемы со здоровьем, и особенно те, кто нуждается в посторонней помощи», – сказала директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Изолироваться, чтобы не заразиться, – эта мера остается главной для всех, в том числе и пожилых: тех, кто живет дома, и тех, кто живет в домах престарелых и психоневрологических интернатах. «Обычно наш фонд, конечно же, ратует за максимально активную социальную жизнь людей, в том числе, за открытость учреждений – во всех смыслах этого слова. Но тут идет борьба за жизни, и пока выход один – наглухо задраить люки, как на подводной лодке», – считает директор фонда.

Собеседница подчеркнула, что социальные учреждения временно перешли на другой режим работы и теперь главная проблема в нехватке персонала. «В домах, которые закрылись на превентивную изоляцию, – там персонал работает вахтами по 14-28 дней. И особенно остро – в домах, где уже произошла вспышка COVID-19. Потому что, во-первых, персонал заболевает еще быстрее подопечных, а во-вторых, не все могут выйти работать в эпицентр заражения», – отметила Олескина.

Кроме того, в учреждениях не хватает средств индивидуальной защиты, дезинфекции, средств ухода. «Госпитализация заболевших людей также сопряжена с большими трудностями, потому что таким пациентам нужен особый уход и сопровождение. Существуют серьезнейшие психологические сложности: все – и пожилые люди, и молодые инвалиды, и сотрудники – страдают от стресса, страха, оторванности от внешнего мира, – говорит Олескина. – Сейчас главная миссия нашего фонда – свести к минимуму опасность для жизни и здоровья подопечных. Мы собираем деньги, чтобы платить зарплаты профессиональным помощникам по уходу. Это специалисты, которые добровольно готовы «уйти на карантин» вместе со штатным персоналом домов-интернатов. Деньги нужны и на СИЗы и все, что необходимо – мы закупаем их и отправляем во все дома, где есть нехватка».

У многих пожилых людей возникли проблемы после введения режима самоизоляции. К кому-то родные не могут приезжать чаще двух раз в неделю: на каждый день пропуск не получишь. К сложностям с доставкой продуктов и лекарств добавляется недоступность социальных сервисов, а также невозможность получить медицинскую помощь по «обычным», хроническим заболеваниям. «Ситуация уже показала, что со всем этим комплексом проблем не справиться в одиночку. Ни государству, ни НКО. Поэтому мы призываем работать сообща. Поддерживаем органы социальной защиты, закрываем дефициты, которые существуют в госсистеме, – с помощью пожертвований, которые делают люди, и с помощью экспертизы, которую мы наработали в фонде за годы работы», – отметила Олескина.

Директор благотворительного фонда «Старость в радость» также напомнила о важности соблюдать психологическую гигиену и почаще общаться с близкими. «У пандемии есть прямая опасность жизни и здоровью. Губительным может быть в том числе стресс от самой ситуации. И молодых это тоже, конечно, касается, трудно буквально всем. Но именно пожилые люди и инвалиды особенно уязвимы. С возрастом или из-за болезней у людей становится меньше социальных контактов, у некоторых общение с «внешним миром» сужается вообще до «маленького ручейка» – приход соцработника два раза в неделю, комната в доме-интернате с несколькими соседями, редкие прогулки с посторонней помощью», – указала Олескина.

По ее словам, в изоляции люди могут почувствовать полную потерю связи с внешним миром. У кого-то это вызывает страх, панику, апатию или депрессию, а «у других – бунт, протест, желание отрицать ситуацию («Нет никакого коронавируса, нам врут!») и нарушать карантин вопреки здравому смыслу».

«Во всех случаях выход – общаться. Если вы живете отдельно и не видитесь с родственниками, то чаще говорите с ними по телефону, если есть возможность – организуйте видеосвязь. При этом, пожалуйста, не нагнетайте обстановку. Конечно, темы коронавируса не избежать, – странно и опасно делать вид, что этой темы вовсе не существует. Но обсуждайте пандемию взвешенно, спокойно приводите аргументы и рассказывайте о своем опыте. «Свой опыт» – ключевые слова! Мы все можем поделиться опытом, мыслями. Как соблюдать гигиену правильно. Как помочь себе сохранить душевное равновесие. Как распознавать фейки и «кому верить». Как организовать быт, чтобы пережить карантин без потерь», – уверена Олескина.

Она добавила, что важно поддерживать в себе и близких вам людям мысль, что пандемия конечна. «Все меры самоизоляции, на которых настаивает государство, – временны и нужны ради того, чтобы опасность миновала как можно скорее. Чем строже мы будем соблюдать карантин, тем быстрее сможем вернуться к привычному образу жизни», – подытожила Олескина.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155 370 случаев заболевания. Умерли за минувшие сутки 95 человек с коронавирусом, за все время – 1451 пациент. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания, при этом выздоровели за сутки 1770 человек. За весь период выписаны 19 865 пациентов.