Экс-замглавы УСБ СК РФ Ламонов освобожден из колонии по УДО

05.05.2020, 22:16, Новости дня

Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освобожден из колонии, сообщили в Белевском суде Тульской области.

«Белевский суд Тульской области удовлетворил ходатайство осужденного Ламонова Александра Николаевича об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде принудительных работ. Представитель ФКУ ИЦ-1 УФСИН РФ по Тульской области поддержала заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения Ламонова», – приводит сообщение ТАСС.

По ее словам, решение не было обжаловано и вступило в силу.

В суде уточнили, что Скопинский районный суд Рязанской области заменил Ламонову ранее назначенное Московским городским судом наказание на принудительные работы.

Напомним, 26 июля 2018 года Мосгорсуд вынес приговор заместителю главы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонову по делу о получении взятки, приговорив его к пяти годам колонии строго режима, выплате штрафа в размере 32 млн рублей и лишении специального звания полковника юстиции.

Высокопоставленные сотрудники СК – Денис Никандров, Александр Ламонов и Михаил Максименко были задержаны в 2016 году. За взятку в полмиллиона евро они обещали «решить вопрос» с делом криминального авторитета Шакро Молодого, которого в конце марта 2018 года приговорили к девяти годам и 10 месяцам колонии.