Мировой заговор и черные пауки

05.05.2020, 22:10, Разное

Как эпидемия провоцирует вспышки средневекового мракобесия.

«Мировые силы» хотят загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить, лишить сознания и чипировать; эпидемия — их инсценировка. В это верят жители Северной Осетии, что сожгли антенну сотовой связи в селении Ногир. А в коронавирус они не верят. Сюжет о «мировых силах» активно развивают и в соцсетях.

А Би-би-си сообщает: в Великобритании 20 целенаправленных одновременных поджогов мачт 5G в ряде случаев уничтожили оборудование для связи аварийно-спасательных служб и мобильных операторов. Ужас перед связью пятого поколения разделяет почти половина жителей Швейцарии. Власти видят причину фобии в том, что люди не понимают, «как это работает», а операторы редко что-либо объясняют.

Увы, далеко не все всерьез изменились со времен Средневековья, когда людей пугало все незнакомое и непонятное. Как Никиту Михалкова, желающего запретить онлайн-уроки и прививки от COVID-19. За что его программу сняли с эфира.

Но о чем говорят варварские поджоги и призывы?

Как и избиения медиков в Индии, они говорят о том, что архаичные страсти-мордасти живут в головах многих наших соседей.

Скажем, в РФ тех, кто нетерпеливо ждет нового феодализма, мечтает о закрытом, кастовом, сословном обществе, гораздо больше, чем кажется.

То они по крепостному праву плачут. То Ивану Грозному памятники ставят. То c одобрения священноначалия включают в мозаику нового собора Сталина и нынешних вождей. И хорошо, что один из них, сохраняя здравый смысл, говорит: не надо. Отчасти подтверждая догадку Пушкина, что правительство (не смейтесь!) — единственный европеец в России.

Социальный антрополог Александра Архипова и ее коллеги, живущие и работающие в российском средоточии коронавируса городе Москве, подсчитали, сколько многократно повторяемых сюжетов слухов и фейков об эпидемии и карантине распространяется сегодня в городе по горизонтальным связям неофициальной коммуникации — в магазинах, по телефону и электронной почте, в родительских чатах и пабликах, социальных сетях и т.д.

Есть среди них и довольно экзотические: вроде десанта зараженных черных пауков, высаженного врагами, — архаического и довольно редкого, а также популярного и авангардистского — о том, как больных чипируют через капельницы жидким чипом.

Читал я и о том, что мор пришел из-за гнева богов. А гневаются они на то, что в центре страны лежит не похороненный покойник. Его надо похоронить, и мор отступит.

И вышки сохраннее будут. С тем, что хоронить пора, многие, пожалуй, согласны. А вот отступит ли «мор»? Уверенности нет.

Применяя целенаправленный мониторинг соцсетей, интервью, опросы и личные наблюдения, Александра Архипова с коллегами подсчитали, что за 4 месяца в столице «из уст в уста» целенаправленно и последовательно передается 64 подобных сюжета.

Для сравнения: сюжетов классических индоевропейских волшебных сказок, складывавшихся веками, — около 500. А анекдотов про Сталина, сочиненных и запущенных в мир с 1926 по 1991 год, — менее 300.

Кстати, о «великом вожде и учителе» и «десанте зараженных черных пауков». Льва Зильбера — главу экспедиции, открывшей в 1937 году природу клещевого энцефалита, — сразу после возвращения с Дальнего Востока, где шли изыскания, почти мгновенно арестовали и отправили в Печерлаг за «намерение заразить энцефалитом подмосковных комаров и выпустить их близ дачи вождя народов». А по иной версии — за попытку поразить Москву страшной болезнью через водопровод.

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Быть может, сейчас это звучит как абсурдная черная шутка, а человек сидел два года. Впрочем, пока о подобных обвинениях и приговорах не слышно.

Но похоже, случаи диких фобий и погромного мракобесия ждут и Россию, и мир. И масштабы их могут быть велики. То есть интенсивная терапия нужна не только больным коронавирусом (всем им скорейшей поправки).

Остальному обществу тоже не помешали бы массовые психотерапевтические меры. Ведь часть его явно не поспевает за развитием технологий, общественных и личных отношений.

Пандемия — мощная психическая травма. Так что предстоит лечение. Или — новые истерики и гари.

Дмитрий Петров

писатель